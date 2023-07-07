عمليات دهم منازل وملاحقة وتوقيف مواطنين على أثر إشكال وإطلاق نار في مدينة طرابلس

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخي 6 و7/ 7/ 2023 نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة التربيعة - طرابلس عمليات دهم منازل وملاحقة وتوقيف مواطنين لتورطهم في إشكال وإطلاق نار في منطقة سوق الذهب بين المواطن (ن.ا.) وعدد من الأشخاص، أصيب بنتيجته المواطن المذكور، كما أصيبت سيدة وقُتِل شخص آخر.

في هذا السياق، أوقِف المواطنان (ع.غ.) و(م.ع.) من بين مطلقي النار، وضُبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.