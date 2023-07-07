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هذا هو الطريق الوحيد للانقاذ..

7
JULY
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

بين ميشال عون وما يمثل، وعلي حسن خليل ومن يمثل، من يصدق الناس؟
في الجواب الصريح على هذا السؤال، الرد الابلغ على ما سيق في الساعات الاخيرة من اتهامات، وما ظهر من تخبط، في مقابل الحقائق الدامغة والوقائع الثابتة والتواريخ الموثقة، التي تحدد المسؤوليات بوضوح، تماما كعرقلة التدقيق الجنائي منذ ثلاث سنوات، وصولا الى اخفاء التقرير الاولي بذرائع وحجج لا يقبضها احد.
اما ارنب تعيين الضرورة، المتزامن في صدفة ليست غريبة مع بيان نواب الحاكم، فدونه عقبات دستورية وميثاقية، وقبل كل ذلك سياسية، بناء على الموقف الواضح للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي جزم بعدم جواز اي تعيين في الفئة الاولى في ظل الفراغ الرئاسي، وهو ما جددت تأكيده مصادر رفيعة في حزب الله عبر الاوتيفي اليوم.
وفي غضون ذلك، يبدو واضحا ان انتخاب الرئيس الجديد بات في ثلاجة الانتظار، لا لزيارة جان ايف لودريان الجديدة اذا تمت قريبا، بل للتراجع عن منطق الفرض، والدخول في حوار حول اسماء توافقية ميثاقية واصلاحية ضمن مشروع متكامل، فهذا هو الطريق الوحيد للانقاذ.

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