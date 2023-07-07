لماذا يعتمد رياض سلامة الكيدية مع مؤسسة كهرباء لبنان؟

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تساءل مراقبون عن هذه الكيدية التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان في التعاطي مع مؤسسة كهرباء لبنان، وما إذا كان ذلك يهدف إلى تعزيز العتمة وخنق المؤسسة، وإفشال خطة النهوض بالكهرباء.

ذلك ان سلامة لم يحول حساب مؤسسة «كهرباء لبنان» الموضوع في البنك المركزي، من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، بعد مرور شهر على قرار مجلس الوزراء لتغطية طلب وزير المال في شأن إنشاء حساب في الوزارة لزوم «كهرباء لبنان» يتضمّن فارق سعر الصرف من الليرة إلى الدولار، بناءً على اقتراح مصرف لبنان.

وهناك ما يوازي حوالى 26 مليوناً و900 ألف دولار لتاريخ اليوم في حساب المؤسسة في مصرف لبنان، من عائدات الجباية. وقد وجّهت «كهرباء لبنان» عشرات الرسائل إلى البنك المركزي لتحويلها إلى الدولار وصرفها للمؤسسة، لكن سلامة لم يستجب حتى الساعة.