living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ المنظومة تريد تأبيد سيطرتها على حاكمية مصرف لبنان وتضرب بالإعتراضات والدستور عرض الحائط!

7
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بقيت قضية حاكمية مصرف لبنان الشغل الشاغل للطبقة السياسية واللبنانيين الذين اعتادوا ضربات منظومة التسعينات الواحدة تلو الأخرى. فما إن دقت ساعة رياض سلامة حتى كشفت عن أقنعتها بكل وقاحة مخيرة اللبنانيين بين تعيين حاكم جديد مع استثناء القوى الممثلة للشارع المسيحي، أو التمديد لرياض سلامة ونوابه تحت الذرائع والحجج المعتادة من قبل النظام السياسي اللبناني المحتضن بذور التعطل والشلل منذ الطائف.

 وقد استنفرت كل الماكينات الإعلامية والمالية والمصرفية اللازمة لدعم خيارات المنظومة. فما إن دقت ساعة سلامة حتى ساد جو إعلامي مليئ بالتحذيرات من ارتفاع سعر الدولار مجدداً وانفلاته إلى أرقام مرعبة، لا بل التحذير من تدهور الوضع الأمني بسبب الإنفلات المالي. وفي وقت يدرك اللبنانييون بفطرتهم ألاعيب المنظومة حتى لو تغاضوا عنها، توجخت الإعتراضات القانونية والدستورية إلى الموقف المهين لنواب الحاكم الذين ينتهكون القوانين بتنصلهم من مسؤولياتهم، في الوقت الذي يتقاضون فيه من خزينة اللبنانيين البدلات الطائلة تعويضاً لمسؤولية لم يمارسوها.

 وفي هذا الإطار لفت خروج نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى الإعلام بتصريح مخالف لنوايا بري – ميقاتي، واصفاً بيان نواب سلامة بالخطير، ومذكراً بأنّ «القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظراً لوجود هذه الخطة ولأنّ مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي".

 وفي ظل زحف الشغور إلى المواقع الرئيسية في الدولة وعدم اقتصاره على رئاسة الجمهورية، يبدو من الواضح أن المنظومة الحاكمة منذ التسعينات، والتي يشارك فيها حزب الله ويغطيها، تريد تأبيد سيطرتها على كل مفاصل الدولة، ولا تملك إلا التمديد للإرتكابات وسلوك الفساد وتجويف الدولة، فضلاً عن ضرب كل الخطط الإصلاحية الجدية والجذرية التي تتطلبها الأزمة العميقة مالياً واقتصادياً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   