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بعد إعادة تأهيله الاثنين...افتتاح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء

7
JULY
2023
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يفتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وإتحاد بلديات الفيحاء، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء الذي أعيد تأهيله حديثا، في العاشرة من قبل ظهر الاثنين 8 الحالي.

يشارك في الحفل ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، رئیسة قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ورئیسة فریق الاقتصاد والإتفاق الأخضر والتنمیة المحلیة ألیسیا سكوارسیلا، مدیرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة (UN-Habitat) في لبنان تاینا كریستیانسن، رئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي وعدد من النواب وممثلي البلديات والمحافظين وفاعليات المنطقة.

وأشار بيان لمركز الاعلام للامم المتحدة في بيروت، أن "هذه الخطوة تعد مهمة لتعزيز السلامة المجتمعية لأكثر من 450000 مقيم في المدن الأربع التابعة لاتحاد بلديات الفيحاء، بما في ذلك طرابلس والميناء والبداوي والقلمون".

ولفت البيان الى أن "فوج الإطفاء، بصفته المستجيب الأول، يؤدي دورا أساسيا في ضمان السلامة العامة لسكان الفيحاء. ففي العام 2021، نفذ حوالي 1200 مهمة، أي بمعدّل 97 مهمة شهريا، وقام بالاستجابة للحرائق، وبإجراء عمليات الإنقاذ، وبنقل المرضى إلى المستشفيات. ولكن، كان عمله مقيدًا بشدة بسبب ظروف العمل غير الملائمة في المبنى، ونقص في المعدات الضرورية، ومركبات ولّى عليها الزمن. واستجابة لذلك، اقترح إتحاد بلديات الفيحاء مشروعاً شاملاً لتحسين قدرات فوج الإطفاء، يشمل إعادة تأهيل المبنى، واستبدال المركبات والمعدات الأساسية، وتدريب فرق الإطفاء، وتنفيذ مشروع نموذجي لتعزيز السلامة العامة في المنطقة".

وذكر البيان أن "أولى المحطات الرئيسية كانت متمثلة بالانتهاء من ترميم مبنى فوج الإطفاء مؤخرا. وشملت الأعمال إصلاح تسربات المياه ومعالجة الأضرار المتعلقة بها، وتركيب شبكات سباكة وكهرباء مناسبة، وتركيب نظام للطاقة الشمسية على السطح لضمان استمرارية العمليات في المبنى. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي المبنى الآن على غرف مجهزة بشكل كامل مع الأجهزة الكهربائية، والخزائن، والأسرّة، وفرش النوم، وغرفة تم تجديدها وتخصيصها لعلاج الحروق".

وأوضح أن "48 من عناصر فوج الإطفاء خضعوا لتدريب متخصص في الإسعافات الأولية وتقنيات مكافحة الحرائق المتقدمة، وتم معاينة مبان في أربع مناطق مختارة لترسيخ السلامة العامة لاحقاً، في كل من البلديات الأعضاء في الإتحاد. ومن المقرر إقامة مزيد من التدريب حول تقنيات مكافحة الحرائق لعناصر الدفاع المدني في تموز / يوليو 2023، وسيستفيد منها 15 فردًا من بين المستجيبين الأوائل".

 

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