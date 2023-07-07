living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحركة البيئية: لوقف القطع الاجرامي للأشجار وتعزيز دور النيابات العامة البيئية

7
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، الى أنه "بعد التراجع الملموس للحرائق المُنظمة بنسبة 90 في المئة في العام الماضي، بفضل الجهود التي بذلتها وزارة البيئة بالتكامل مع جهود الهيئات غير الحكومية وفرق المستجيب الأول السريع والانذار المبكر والنيابات العامّة البيئية وبعض الإدارات المحلية ووعي الناس لمخاطر تلك الحرائق على اقتصادها وحياتها وصحتها، ها هي الجريمة المنظمة والمحمية من بعض الجهات النافذة عادت لتطل برأسها ولتحرق وتقطع من جديد ما تبقى من وجه لبنان الجميل، فتنقلت ما بين الجنوب اللبناني والاقليم والشوف لتصيب في مقتل، غابات عكار العتيقة وجزيرة النخل في طرابلس، وصولاً إلى أصعب المناطق وعورة، ولتستكمل بذلك المجازر التي لحقت بالغابات على مساحة الوطن وخاصّة في شمال لبنان بسبب التغاضي المحليّ وتراخي السلطة الرادعة بحجة الظروف الاقتصادية".

ورأت أن "ما يجري من قطع أشجار وحرائق منظمة لتبرير عمليات القطع البربرية بعدها، يرتقي إلى مستوى الجريمة المنظمة التي لم يعدّ جائزاً التهاون معها، إذ أن قتل الانسان على خطورته لا يوازي قتل شعبٍ بكامله وأجيال مقبلة، ووطن بسبب الحرائق وما قد تسببه من خسارة مادية وتشويه وآثار كارثية من فيضانات وانهيارات وتراجع للغطاء النباتي وارتفاع كلفة الفاتورة الصحية وتغيّر المناخ وارتفاع حرارة الأرض وانعدام التوازن في المناخ والحياة عموماً".

ودعت الحركة البيئية "المواطنين أولاً، الذين يعانون من الانهيار الاقتصادي، الى ألا يفرطوا بمورد اقتصادي وصحيّ مُهم لهم/نّ والاسهام بحمايته من خلال وقف القطع الاجرامي للأشجار، وتجنب الحرائق المقصودة وغير المقصودة والابلاغ عن أي خطر يهددها لان في ذلك خطرا على سائر أفراد المجتمع".

وطالبت "النيابات العامة البيئية بتعزيز دورها الرائد والعمل على تشكيل الضابطة البيئية بموجب القانون 251/2014، وكذلك الطلب إلى كافة الأجهزة الأمنية والشرطة البلدية ممارسة دورها كاملاً كضابطة عدلية، فتتعامل بحزم ومن دون تغاض مع كل فعل اجرامي بيئي، بقصد أو بغير قصد، يُهدد بيئة لبنان وحياة الانسان فيه، وبالتالي فضح كافة الجهات النافذة التي تغطي المجرمين البيئيين".

كما دعت "وزارة الزراعة الى عدم السماح مطلقاً بقطع الغابات المحروقة، تحت أي ذريعة، لأنها تُشكّل موئلا طبيعيا لإعادة إحياء الحياة البرية ومنع الانجرافات والانهيارات الترابية، فلا تشجع بذلك على أعمال الحرق المُنظمة بدافع الاتجار بالحطب والناس، والتكامل مع وزارة الداخلية والبلديات بقمع تلك الجرائم ودعم وحدات وفرق الدفاع المدني بكل الإمكانيات".

وطالب "وزارة البيئة، أم الصبي،ورغم جهودها الملحوظة للحفاظ على وجه لبنان الجميل، برعاية وتوفير كل أشكال الدعم لفرق الاستجابة للحرائق والانذار المبكر وفي مقدمتهم فريق درب عكار، وتشكيل فرق جديدة في كُلّ المناطق الحرجية الحساسة والمُعرّضة لخطر الحرق والقطع، وزيادة مواقع الحمى الطبيعي والمحميات وتشكيل المجلس الوطني للبيئة لحشد مختلف الطاقات العلمية والمجتمعية والمؤسساتية لحماية وتطوير طبيعة لبنان، بيئة الانسان ومجاله الحيوي".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   