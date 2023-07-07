بعد حادث برالياس... محافظ البقاع يدعو "إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية"

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يتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع الأجهزة الأمنية كافة مجريات الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة برالياس والتي ذهب ضحيتها علي شبلي و عدد من الجرحى.

و استنفر المحافظ أبو جوده جميع عناصر الشرطة البلدية وموظفي البلدية للحفاظ على النظام العام والأمن العام في البلدة، وتقديم المساعدة المطلوبة مؤازرة القوى الأمنية عند الإقتضاء، داعيا أهالي بلدة برالياس "إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية" ، سائلا "الله عز وجل أن يتغمد المرحوم برحمته و يُلهم ذويه الصبر والسلوان و متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".