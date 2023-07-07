إعلان من الأمن العام حول الرعايا العرب و الأجانب المخالفين لمدة الإقامة

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:

تذكّر المديرية العامة للأمن العام جميع الرعايا العرب و الأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول، إقامة مؤقتة …)

وعليه يطلب من هؤلاء التواجد قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل، و التقدم من الشعبة المذكورة المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية قبل الدخول الى قاعة المسافرين لإجراء التسوية و تسديد الرسوم المطلوبة.

-للإستفسار و الإطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: http://general-security.gov.lb أو مراجعة Call Center على الرقم 1717. #الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة