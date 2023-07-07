"ترفيع كل المرشحين قرار غير تربوي"... الحلبي يكشف مصير تأجيل أو إلغاء شهادة الباكالوريا

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كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في حديث تلفزيوني أنه لم يتشاور معنا أحد قبل إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة وتفاجأت بقرار مجلس الوزراء لكننا تعاطينا بإيجابية وحكمة مع الموضوع

مشيرا الى أن ترفيع كل المرشحين قرار غير تربوي وهناك 3 طرق بديلة عن الامتحانات الرسمية: الاتكال على العلامات المدرسية أو إجراء اختبار وطني أو إعطاء إفادة من دائرة الامتحانات مع ضوابط كي لا نضر المرحلة الثانوية

وأكد الحلبي أنه لن يكون هناك تأجيل أو إلغاء لشهادة الباكالوريا بفروعها الأربعة وهناك مروحة واسعة من التفسيرات لالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة