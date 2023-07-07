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"إنهيارٍ دراماتيكي وشيك"... نواب التغيير: بيان نواب حاكم مصرف لبنا ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه

7
JULY
2023
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صدر عن النواب، "نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف بيان، جاء فيه، إنّ "بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة المؤرخ في 2023/7/6 ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه، وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاث أسابيع فقط من إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي".

وأضاف، "بغض النظر عن خلفيات نواياهم، إنّنا نتوقف عند الأمور الآتية: هذا البيان هو إقرار بمدى سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود لا سيما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة".

وتابع، "هذا البيان هو مضبطة إتهام بحقّ القوى السياسية التقليدية التي فشلت في إقرار خطة تعافي مالية إقتصادية شاملة متكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطة للإنقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطة متناسقة مع المصارف".


واستكمل، "هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة-الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان-عن إنهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك بفراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين".

واعتبر البيان انه "في أيّ حال، إنّنا نرفض مطلقاً أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النواب أنْ يعوا خطورة البيان المنوه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه؛ فلا حاكم مصرف مركزي جديد من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون إنتخاب رئيس جمهورية. علينا كنواب الأمّة أنْ نُدرك حجم المسؤولية الإنقاذية الملقاة علينا في الأيام القليلة الآتية الحاسمة، وأنْ نتنبه أنّ إستنكافنا المتمادي وتقاعسنا القاتل يُدمّران البلد ويقضيان على الناس، لذلك نعود ونذكر بأحكام الدستور وبإلزامية حضور النواب فوراً وبحكم القانون الى قاعة المجلس النيابي كي ننتخب رئيس الدولة".

وختم، "فلنكن على قدر المسؤولية التاريخية التي نتحملها، وعلى قدر الأمانة التي نحملها، وعلى قدر آمال الناس التي إنتخبتنا"!

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