living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم ما ستفعله المدارس الكاثوليكيّة في حال تمّ اتخاذ قرار إعطاء إفادات ترفيع لكل التلاميذ...

7
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة اجتماعه الدوريّ في مقرّ الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة وتداول آخر المستجدّات التربوية، واصدر بيانًا جاء فيه، أن "مساعي مؤسّساتنا التربويّة في هذه الظروف الاستثنائية هو الاستمرار في أداء رسالتها التربويّة بشكل يراعي المعايير الانسانيّة والماديّة والقانونيّة ويحافظ على جودة التربية والتعليم.

وأضاف، إنّ اتّحاد المؤسّسات التربويّة يشكّل جزءًا لا يتجزّأ، لا بل ركنًا وشريكًا أساسيًّا في المنظومة التربويّة في لبنان. لذا، نعود ونطالب المسؤولين بأن يتمّ تنسيق المواقف والتشارك معه في القرارات المصيريّة الكبرى قبل صدورها".

وتابع البيان، إن "إتّحاد المؤسّسات التربويّة الذي كان وما يزال وسيبقى تحت سقف القوانين المرعيّة الإجراء، وفي حال تمّ اتخاذ قرار إعطاء إفادات ترفيع لكل التلاميذ المسجلّين في الصف التاسع أساسي سيحتفظ، دون أي إحراج، بحق الالتزام بشروط الترفيع الواردة في النظام الداخلي لكلّ مدرسة وذلك احترامًا لجهود المتعلّمين والمعلّمين خلال العام الدراسيّ والتزامًا بمبدأي العدالة والإنصاف".

وأشار الى، إنّ "مؤسّساتنا التربويّة لم تكن يومًا هدفها الربح، إنما تأدية رسالتها التربويّة بأمانة والمحافظة على جودة التعليم. ولكن نظرًا لتنوّع المؤسسات التربوية المنضوية تحت لواء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وللظروف المالية والاقتصاديّة الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان".

وأكد البيان، أن "الأقساط المدرسيّة بالليرة اللبنانية وقيمة مساهمة الأهل بالدولار ستحدّدان بناءً على موازنة تقديرية تعدّها المدرسة بحسب ظروفها وظروف ذوي تلامذتها، بالتوافق مع لجنة الأهل والتشاور مع نقابة المعلمين، وفقًا لروحية القانون 515/1996، وكلّ ذلك بانتظار صدور تشريعات جديدة تعيد الانتظام الى القطاع التربوي بمجمله".

وختم، "يكرّر الاتّحاد استعداده الدائم للحوار والتنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية ويبدي كلّ إيجابيّة في التعاطي المسؤول المبنيّ على الشراكة والتنسيق الدائم ووحدة الأهداف، وينتظر من المعنيّين كلّ الدعم والتقدير والإيجابيّة لتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي 2023-2024".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   