"بانتظار البت بآلية الترفيع"... طرابلسي: إلغاء الشهادة المتوسّطة كان قرارًا بذروة "العشوائية"

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أكّد النائب ادغار طرابلسي لصوت لبنان، اعتراض لجنة التربية على قرار الغاء شهادة البريفية، مشيرًا إلى امتعاض وزير التربية عباس الحلبي، لافتًا إلى أن الاجتماعات اللاحقة للجنة اقرت كيفية الإلغاء بالشكل الذي الغي به، بانتظار البت بآلية الترفيع وما يخص الطلبات الحرة من وزارة التربية، موضحًا أن قرار مجلس الوزارء الفاقد للميثاقية والشرعية، كان قرارًا بذروة العشوائية.

واعتبر طرابلسي أن ما حصل يدعو لإعادة النظر في شهادة البريفية وبتقييمها بالتعاون مع المركز التربوي مشيرًا إلى ضرورة اعتماد طريقة جديدة، لوضع الموضوع على السكة الصحيحة باتجاه الأفضل ولتحويل ما حصل إلى فرصة لتغيير المنهاج، لافتًا إلى ان بوادر التغيير ستظهر في العام 2025، موضحًا أن عمل اللجنة متواصل لحل قضية الاساتذة المتقاعدين.