لتوقف المطاعم عن إستغلال المغتربين والأجانب!

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أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على أنه من الأسبوع المقبل سيكون هناك جولات رقابية لحماية المستهلك اللبناني، كما شدّد على ضرورة شعور المغترب بالأمان والثقة عند عودته إلى الوطن. وعيّب سلام على المطاعم التي تقوم بإستغلال المغتربين والاجانب خلال زيارتهم لبنان فترة فصل الصيف وذلك لأنهم يحملون اموالا طائلة من العملة الصعبة أي الدولار.

وقال سلام أن “المواطن اللبناني لا يملك الاموال الكافية للدخول إلى المطاعم بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار”.

وتوجه وزير الاقتصاد للمطاعم قائلًا: “كفى إستغلالاً للمغتربين والاجانب خلال موسم الصيف لأنهم “سيلعنون ساعة” زيارتهم للبنان وبالتالي يفضلون حينها عدم القدوم والتمتع بالموسم”.