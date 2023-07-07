خليل حرفوش يشارك في مؤتمر في مجلس النواب الفرنسي: لإعطاء اللاجئين السوريين المساعدات في بلادهم وليس في لبنان

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شارك رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ورئيس بلدية جزين-عين مجدلين خليل حرفوش في مؤتمر في مجلس النواب الفرنسي بحضور الرئيس السابق فرنسوا هولاند ووزيرة الدولة لشؤون العلاقات الدولية والتنمية السيدة زاكارابولو، ووزير الخارجية السابق برنار كوشنير وحشد من السياسيين ورؤساء البلديات الفرنسية بدعوة من منظمة المدن الفرنسية والنائب الفرنسي هوبير جوليان لافريار.

وكانت له كلمة شرحت فيها عن الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وتطرقت إلى معاناة البلديات وإتحادات البلديات اللبنانية، كما تطرّق الى وضع اللاجئين السوريين في لبنان وطالب المساعدة على عودتهم إلى بلادهم وإعطاءهم المساعدات المالية في بلادهم وليس في لبنان.