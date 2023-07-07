حرفوش يواصل جولته الأوروبية… ويلتقي مجموعة من السياسين في ألمانيا

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خلال جولته الأوروبية، التقى صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش في برلين مع عدد من السياسيين، في مقدمتهم النائب الالماني ستيفان ماير، الذي تمنى أن يعود لبنان سويسرا الشرق كما كان.

وعرض حرفوش أوضاع لبنان في برلين والنجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال مكافحة الفساد، خصوصاً أن المانيا واحدة من الدول المعنية بهذا الموضوع وتشارك في مجموعة الـ"اوروجيست" مع دول اوروبية أُخرى كفرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا، وقد جمدت اصول واموال واملاك عائدة إلى سياسيين لبنانيين ملاحقين قضائياً بتهمة تبييض الأموال والأثراء غير المشروع.