فوز اللائحة المدعومة من التيار بالتزكية في انتخابات رابطة مخاتير قضاء جزين

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فازت بالتزكية في انتخابات رابطة مخاتير قضاء جزين اللائحة التي يترأسها مختار بلدة روم جوني سليم الحداد والمدعومة من التيار الوطني الحرّ. تضمّ اللائحة السّادة المخاتير: انطوان جرجي راشد، خليل يوسف الأسمر، طوني سليم عون، انطوان الياس شلهوب، بول شفيق الياس، سامي جرجي الخوري، حافض حسن كيوان، عدنان حسن محمود، ملحم سليمان ملحم وحسام حيدر كريم.

يأتي هذا الفوز المميّز بالتزكية ليُثبت مدى سلامة وصلابة قواعد التيار في منطقة جزين ومدى تفاعل وانسجام المحازبين والأنصار كلّ من مكانه وموقعه مع الروحيّة الوطنية والحزبية الصادقة للتيار الوطني الحرّ.