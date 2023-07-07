تحضروا.. موجة حار متوقعة تبدأ في هذا اليوم

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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما الأجواء تكون مشمشة مع تشكل السحب تدريجيًا نهارًا فوق الساحل والمناطق المحيطة بها وضباب على الجبال المنخفضة خاصة. كما أن هناك موجة حر متوقعة تبدأ في ١٣ من الشهر الحالي.

وفي التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٩ ساحلًا وبين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

السبت: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٣ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الأحد: مشمس مع تشكل السحب نهارًا والضباب المحلي، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

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