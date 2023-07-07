عناوين الصجف ليوم الجمعة 7 تموز 2023

الديار: التوتر جنوبا «رسائل» ميدانية لمنع اسرائيل من تعديل «قواعد الاشتباك»
نواب الحاكم يلوحون بالاستقالة: تعبيد الطريق امام مخرج التمديد التقني؟
عودة لودريان الى بيروت رهن بحصوله على ضمانات دولية واقليمية...!
نداء الوطن: النزاع حول الغجر يتجدّد قبل تمديد عمل الـ«يونيفيل»
إسرائيل تكشف عن سقوط صاروخ موجّه وتحمِّل "الحزب" وإيران المسؤولية
اللواء: ضربة نواب الحاكم: لا تصريف أعمال في المركزي والحل بمخرج لبقاء سلامة!
البناء: قناة كندية حكومية تعلن بدء انهيار الجيش الأوكراني… و«الجيش الروسي يدمر دبابات الناتو» نواب حاكم المصرف يلوحون بالاستقالة طلبا لتعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي علي خليل: كنت أول من حذر من الانهيار… ومتمسكون بالطائف والحوار… وبترشيح فرنجية
الجمهورية: تلويح بإستقالة تستعجل الحاكم أو الرئيس
النهار: نواب الحاكم يهدّدون بالفراغ الأخطر!
l'orient le jour: Succession de Salamé : toutes les cartes sont rebattues