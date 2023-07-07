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أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 تموز 2023

7
JULY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
نقلت وسائل إعلام في كيان الاحتلال تحليلات تقول إن الصاروخ الذي سقط في الأراضي المحتلة من جنوب لبنان مصدره إحدى التنظيمات الفلسطينية ضمن إطار تداعيات الردّ على عملية اقتحام مخيم جنين مثل الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة ولا علاقة لها بقضية الخيم التي يقيمها حزب الله في مزارع شبعا ويرفض إزالتها.

 

خفايا

قال مصدر متابع لملف مصرف لبنان ونهاية ولاية الحاكم إن بيان نواب الحاكم حول تعيين بديل والتلويح الضمني بالاستقالة هو فتح الباب لكشف نيات القوى السياسية المسيحية ومن خلفها بكركي تجاه التعيين وسعي للحصول على غطاء سياسي وطائفي جامع إذا طلب منهم تولي المسؤولية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
خلافاً لما هو قيد الهمس في الحلقات الضيقة، فإن مصادر دبلوماسية تستبعد اندلاع شرارة التصعيد من منطقة العرقوب!


غمز
ما تزال هواجس فواتير الكهرباء العالية تقضُّ مضاجع المواطنين الذين ينتظرون موسم زيادات على المستويات كافة.


لغز
لم يحدث خرق إيجابي في العلاقة بين عاصمة غربية ودولة إقليمية فاعلة، وكلتاهما معنيتان بالوضع في لبنان.

 

 


نداء الوطن: خفايا

قامت كتلة سياسية بارزة بمحاولة جديدة لرصّ الصفوف في حال الدعوة لجلسة انتخابية رئاسية بعدما تحدث رئيس الكتلة بلهجة عالية النبرة في وجه المتمرّدين.

 

تبيّن أنّ دفاعات الوزراء الواردة أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة حول مبنيي تاتش، ترد تباعاً، (بلغت ثلاثة إلى الآن)، ويفترض أن يعكف الديوان بعد اكتمالها، على دراستها تمهيداً لإصدار قراره النهائي.

 

قام سفير دولة عربية بجولة اتصالات من أجل جوجلة آراء نواب شماليين ووصل إلى نتيجة مفادها أنّ حجم التمايز كبير.

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