سكان الغجر واصلوا حياتهم الطبيعية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أوردت وكالة فرانس برس عن "الجيش الاسرائيلي" قوله أنّه قصف جنوب لبنان امس ردّاً على قذيفة هاون أطلقت منه على شمال "الدولة العبرية"، في تصعيد هو الثاني بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر. وقد انفجرت القذيفة في بلدة الغجر على مقربة من الحدود في الأراضي "الإسرائيلية".

وقالت مصادر "إسرائيلية" إنه تم التعرف على القذيفة على أنها صاروخ موجه مضاد للدبابات وليس قذيفة هاون. وهذا الصاروخ هو من نوع «كورنيت» روسيّ الصنع الذي سبق لحزب الله ان استخدمه في حرب تموز عام 2006 .

الى ذلك ، افادت وكالة «فرانس برس» ان سكان الغجر واصلوا بعد إنتهاء التوتر حياتهم الطبيعية. وكانت إسرائيل أنهت خلال الأيام الماضية بناء سياج حول البلدة، ما اعتبرته وزارة الخارجية اللبنانية «محاولة لضمّها من قبل الاحتلال الإسرائيلي».

وفي قرية الغجر نقلت الوكالة عن بلال الخطيب أحد المسؤولين في مجلسها القروي قوله إنّ «القذيفة وقعت قرب البيوت، ولولا لطف الله لأصابت الناس». وأكد الخطيب أن وضع السياج الشائك هو «لحماية أراضينا وأولادنا من الحيوانات البرية».

ويسكن الغجر وهي قرية علوية نحو 2900 نسمة ويحمل كلّ سكّانها الجنسية الإسرائيلية، وفقاً للخطيب.