رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين: لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة

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أشار رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين HALFA FRANCE أنطوان منسى إلى "السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين الوطن الأم والطاقات الاغترابية من خلال مد جسور التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الاقتصادية".

ولفت منسى، في سياق المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الذي انعقد في فندق "فينيسيا"، إلى أن "المنصة تأسست للعمل عن بعد بين الشركات اللبنانية في الانتشار وجامعة بيروت العربية BAU لخلق فرص عمل أمام المتخرجين الجامعيين من شبابنا"، مشيرا إلى "مقررات عدة انبثقت عن المؤتمر الاقتصادي الإغترابي الذي أنعقد في طرابلس منذ ما يقارب الشهرين وأخذت طريقها إلى التنفيذ".

وتحدث عن "الصندوق الاغترابي الذي تأسس في Citybank نيويورك بهدف دعم الشركات الناشئة وتأمين لها القروض الميسرة للانطلاق بأعمالها وتثبيت وجود الأدمغة في لبنان واستقرارها".

وتطرق إلى "الوضعين المالي والمصرفي"، مناشدا "كل اللبنانيين تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وعدم الانجرار إلى السياسات الهدامة، إذ لا يقوم أحد مقام الدولة ولا غنى عنها إطلاقا"، وقال: "علينا الحفاظ على القطاع المصرفي بحيث لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني من دون قطاع مصرفي معافى وبالحفاظ على البنك المركزي، لأنه المؤسسة الأولى المنوطة بإعادة هيكلة المصارف التجارية".

وجدد منسى تأكيده "إلتزام المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل دول العالم قضايا أهلنا في الوطن الأم، وبخاصة تعافي الاقتصاد الوطني".