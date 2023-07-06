الخارجية دانت الاعتداء الاسرائيلي: "خرق للقرار ١٧٠١ واعتداء على السيادة اللبنانية"

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دانت وزارة "الخارجية والمغتربين" في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" اليوم الخميس، "القصف الاسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، وتعتبره خرقاً للقرار ١٧٠١ واعتداءً على السيادة اللبنانية". ودعت الوزارة أيضاً "الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخراً للأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية". وأهابت الوزارة "بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصاً والشرق الاوسط عموماً، التنبه الى تزامن هذه الخروقات الاسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الاجواء وتعكيرها". وجددت الوزارة "احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية، وتدعو لانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".