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توقيف سائق سيارة اجرة سرق حوالة مالية باسم سيدة مسنة

6
JULY
2023
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "ادّعت إحدى المواطنات لدى فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت ضدّ سائق سيّارة أجرة تجهل أي معلومات عنه، أقدم على سرقة مبلغ ماليّ منها، بعد أن أقلّها لقبض حوالة بقيمة /200/ دولار أميركي من أحد محلّات تحويل الأموال في محلّة كركول الدروز- بيروت، موضحةً، أنّها طلبت منه، بعد أن سلّمته جواز سفرها، استلام الحوالة بدلاً منها، كونها مسنّة، فركن سيارته بعيدًا وتوجه إلى المحلّ، ليعود بعدها من دون المبلغ المذكور، زاعماً أن النّظام (System) متوقف عن العمل، ويجب عليها أن تعود في وقتٍ لاحق لقبض المبلغ. ثمّ عاد وأوصلها إلى محلّة البسطة وغادر المكان. بعد ذلك، اتّصلت السّيّدة بمكتب تحويل الأموال للاستفسار، فتلقّت ردًّا بأن الحوالة قد تمّ استلامها.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، تمّ التوصّل إلى معرفة كامل مواصفات سيّارة الأجرة، وكامل هويّة السّائق وعنوانه، وتبيّن أنّه يُدعى أ. غ. (مواليد عام 1984، لبناني)، استدعي إلى مركز الفصيلة فحضر واعترف بما نُسب إليه.

أعيد المبلغ المسروق إلى المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحقّ السّارق، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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