قوى الامن تكشف خلفية تداول صور لأربع فتيات قاصرات تم التعميم عن فقدانهن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:



"تتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأربعة فتيات قاصرات، تم التعميم عن فقدانهن، مما أدى الى حالة من الهلع لدى المواطنين حول وجود عصابات منظمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات.



تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه الحالات، انما تبين انها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية".



لذلك، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالجميع عدم إثارة القلق لدى المواطنين، واستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة".