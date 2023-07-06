وهاب التقى قاسم: بحثنا في موضوع الحوار اللبناني اللبناني

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قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عقب زيارته نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "ناقشنا مع صاحب السماحة عدة قضايا ملحة اليوم، أهمها استمرار عمل مرافق الدولة خلال هذه المرحلة الانتقالية ولا أحد يعرف كم ستطول، ولكن من الضروري استمرار مرافق الدولة في العمل، وطبعاً ذلك بدون تعيينات لأن التعيينات قد تستفز أطرافا أخرى".



وأضاف، "لذلك موضوع التعيينات يجب أن يوضع جانباً، وأن تستمر مرافق الدولة بالعمل وفق ما هو متوفر بين يدي الحكومة لا أن تقوم الأخيرة باستفزاز الآخرين عبر تعيينات معينة إن كان في مصرف لبنان أو في غيره وهو ما ينطبق على كل القطاعات".



وتابع وهّاب، "كما بحثنا في موضوع الحوار اللبناني اللبناني خاصة وأن حزب الله منفتح على هذا الحوار مع كل الكتل دون استثناء، إن كان الحوار ثنائياً أو ثلاثياً، لا القوات اللبنانية ولا غيرها ولكن ضمن إطار حوار عام، وليس حواراً ثنائياً بهذا الموضوع ولكن الحزب منفتح على هذه الحوارات دون شروط. ونتوقع أن يبدأ الحوار في مكان ما لأنه الحل الوحيد وبدون هذا الأمر لن نتمكن من الوصول الى مخرج في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية".





واستكمل، "كذلك ناقشنا ما يجري في الجنوب وفي فلسطين، نحن نعتبر أن الصراع في فلسطين له نتيجة حتمية لن تكون في صالح هذا الكيان، فلسطين ستبقى لأهلها الذين سيحررونها، لذلك نحن مقتنعون بأن المقاومة داخل فلسطين هي الخلاص لفلسطين".



وختم، "أما بالنسبة للجنوب فوجود المقاومة والمقاومين على الحدود الجنوبية هو حق لهم والمقاومون جاهزون باستمرار للدفاع عن لبنان، وهذا أمر لا يمكن اللعب به أو التراجع عنه. وحتماً نحن نعتبر بأن جاهزية المقاومة كانت وستبقى جاهزية كاملة".