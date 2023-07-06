خاص- ما الذي غيّر موقف منصوري بين البارحة واليوم وماذا يخطط بري وميقاتي؟

A + A -

أفادت معلومات من مصادر متابعة لوضع مصرف لبنان، أن نائب الحاكم وسيم منصوري كان حتى البارحة مستعداً لتسلم صلاحيات حاكم مصرف لبنان فور انتهاء ولايته، ولم يكن هناك أي مشكلة في هذا الإطار.

وأوضحت المصادر أن تغيير موقف منصوري والبيان التحذيري الذي صدر اليوم ووُقِع من نواب الحاكم الأربعة، كان مفاجئاً ويكشف عن نيات مبيتة في ملف تعيينات حاكم مصرف لبنان، خاصة وأن الأميركيين أبلغوا أنهم غير متمسكين بتعيين حاكم جديد الآن ويفضلون هذا التعيين مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وطرحت هذه المصادر تساؤلات عن دلالات صدور هذا البيان وارتباطه بما يعده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ظل المخاوف من خطوة متهورة لهذا الفريق بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد لرياض سلامة، مع تجاوز الواقع الدستوري لحكومة ميقاتي وتجاوز كل موجبات الميثاقية.