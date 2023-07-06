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توتال للطاقات في لبنان تُعلن عن أسماء الرابحين في مسابقة VIA للعام 2023

6
JULY
2023
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أعلنت شركة توتال للطاقات في لبنان عن أسماء الفرق الثلاثة الفائزة في مسابقة VIA للعام 2023 في لبنان في حفل أُقيم في متحف سرسق. شهدت النسخة الثانية لمسابقة VIA تحت عنوان "التنقّل الآمن للمشاة" مشاركة كبيرة من التلاميذ تخطّت الـ4،200 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 8 و 13 عاماً من 30 مدرسة من جميع أنحاء لبنان. كما تمّ تقديم ما يزيد عن400 ملصق خلال فترة المسابقة التي تراوحت بين 19 شباط و31 أيّار 2023.

كجزء من مسابقة VIA، تمّ التعاون مع مدرّبين من الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة - ليرسا الذين ذهبوا إلى المدارس لإجراء جلسات توعية للتلاميذ. كما تمّ تدريب أساتذة محدّدين لتزويدهم بالأدوات والمعلومات اللازمة لمتابعة العمل مع تلاميذهم. وطُلب من التلاميذ المشاركين العمل في مجموعات تتألّف من 3 إلى 5 تلاميذ لرسم ملصقات تعبّر عن أفكارهم الإبداعيّة وتجسّد فهمهم لما تعلّموه عن التنقّل الآمن للمشاة. خضعت جميع الرسومات لعمليّة تحكيم دقيقة حيث تمّ تقييمها بناءً على معايير رئيسيّة منها الإبداع والإبتكار والوضوح في الرسائل وملاءمة الرسم كأداة للتوعية حول السلامة المروريّة للمشاة.

تشكّلت لجنة التحكيم لهذا العام من 7 أعضاء، من بينهم ممثّلين عن الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة - ليرسا وعن شركة توتال للطاقات في لبنان ومنظّمات مثل اليونسكو، وعالمMontessori World، وSparks Factory، وجامعة القديس يوسف في بيروت وهم:
• السيّدة إليان شرباتي - الشريكة المؤسسة لشركة Transpetrol والمؤسسة والمديرة التنفيذيّة لعالم Montessori World
• السيّد كامل إبراهيم - شريك مؤسس ومدير الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة - ليرسا
• السيّدة مارينا أدير - أخصائيّة تربية، قطاع التربية في اليونسكو
• السيّد رولان باز - رئيس قسم السلامة والتنمية المستدامة في توتال للطاقات ماركتينغ لبنان
• السيد رومان دي لا مارتينير - المدير العام لتوتال إنيرجيز إي بي لبنان
• البروفسور وسيم روفايل - عميد كليّة الهندسة والعمارة، مدير الماستر في إدارة السلامة المروريّة في جامعة القدّيس يوسف في بيروت
• السيّدة ياسمينة عودة - رائدة أعمال و مؤسسة The Sparks factory وSuper Mama Arabia
في المناسبة قال المدير العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان، أدريان بيشونيه: "يُظهر الإرتفاع الكبير في المشاركة هذا العام، أي ما يزيد عن 4 مرّات عدد المشاركين في العام 2022، تشديد المدارس المتزايد على أهميّة التنقّل الآمن للمشاة. على الرّغم من أنّ المسابقة في عامها الثاني فقط، إلا أنّ تأثيرها أتى على نطاق واسع. لا يزال يتعيّن علينا القيام بالمزيد من الأنشطة لمواصلة تزويد أولادنا بالمعرفة والوعي والمهارات العمليّة للتنقّل في محيطهم بشكل آمن وليكونوا مشاة مسؤولين. نأمل بأن نواصل تعزيز هذه الثقافة التي تسمح لأولادنا بالاستمتاع بثقة بالمشي وركوب الدراجات وإستكشاف مجتمعاتهم مع الحفاظ على سلامتهم. أتقدّم بأحرّ التهاني لجميع المشاركين وأتوجّه إلى الفريق الفائز لأتمنى له أن يتألق في الدور النصف النهائي الإقليمي".

بدوره، قال الشريك المؤسس والمدير في الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة – ليرسا، كامل إبراهيم: "نحن فخورون بالعمل مع توتال للطاقات في لبنان من خلال مسابقة VIA لتعزيز التنقّل الآمن للمشاة في المدارس. إنّه لأمر مشجّع أن نشهد حماساً من قبل المنظّمات ورغبةً في إعطاء الأولويّة لسلامة أطفالنا على الطرقات. من خلال التعاون مع المدارس، نلعب دوراً حاسماً في تعليم وتمكين العقول الشابة لتكون أكثر مسؤوليّة على الطرقات. نحن ندعم بالكامل مهمّة شركة توتال للطاقات في لبنان ونؤمن أنّه معاً، يمكننا إلهام وتمكين الجيل القادم ليلتزم بالتنقّل الآمن والواعي، ممّا يضمن سلامة الأولاد خلال رحلتهم في الحياة".

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