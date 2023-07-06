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القومي استغرب "الصمت المخزي" للحكومة اللبنانية عن احتلال العدو لجزء من أراضيها

6
JULY
2023
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أعلن الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، انه "قد تكون إعادة احتلال العدو لما يسمى "الجزء اللبناني من بلدة الغجر"، هي الفرصة المواتية لاتخاذ قرار نهائي بتحرير كامل البلدة من الاحتلال، ومعها باقي الأراضي المحتلة"، داعيا مختلف أهالي المنطقة والمواطنين إلى العمل بشكل حثيث من أجل تحريرها بالسبل المشروعة كافة، وإنه لا يجوز أن تكون هذه المنطقة محتلة، لا في وقت سابق ولا في وقت لاحق".

وفي بيان صادر اليوم الخميس، استغرب "الصمت المخزي للحكومة اللبنانية عن احتلال العدو لجزء من أراضيها، وكأن هذا الأمر لا يعنيها، وكأنها تقول أن أهالي المنطقة لا ينتمون إلى هذه البلاد، وأنهم مواطنون درجة ثانية، وليس هناك من هو مسؤول عن حمايتهم وصون حقوقهم وصون سيادة بلدتهم".

وتابع، "ليس فقط الحكومة وإنما أيضا السياديون الجدد، وعلى رأسهم التغييريون الذين قدموا أنفسهم للرأي العام على أنهم هم حماة السيادة وهم حماة الأرض وهم حماة الوطن، في وقت لا يتجرأ أي منهم على توجيه انتقاد ولو بسيط لممارسات العدو، لا في فلسطين ولا في الجولان ولا في لبنان".

وأعاد الحزب في بيانه ،التذكير بـ"أن قاعدة الجيش -الشعب -المقاومة هي قاعدة ذهبية، وتحرير الغجر انطلاقا منها آت لا محالة، وإن أكثر من يعلم يقينا أنه لن يبقى في الغجر احتلال هو جيش العدو نفسه".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ضمّ الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر إلى الجزء الجنوبي المحتل، في اعتداء على القرار الدولي 1701، مما زاد من منسوب التوتر الأمني في المنطقة فأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف مدفعية نحو بلدة كفرشوبا.

ووصف حزب الله ما حصل بالإجراءات الخطيرة والتطور الكبير داعياً إلى التحرك.

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