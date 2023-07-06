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تلويح من نواب حاكم مصرف لبنان: عينوا حاكماً وإلا!

6
JULY
2023
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أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بيانا أشاروا فيه الى ان "في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملئ الشواغر في ادارات ومؤسسات الدولة اللبنانية وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، و نظرا لعدم توافق القوى السياسية في مقاربتها لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية وبما ان المصارف ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، 

وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، 

لذلك ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023 نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في اقرب وقت والا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة.

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