شرف الدين يكشف عن ضغط تمارسه الدول المانحة لمنع قيام اللجنة الثلاثية!

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أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيتواصل مع وزير الخارجية والمغتربين عبالله بو حبيب، من أجل طلب موعد في أسرع وقت ممكن للجنة التي تشكلت لزيارة سوريا.

وعما الت اليه الاتصالات التي قام بها مع الجانب السوري، أوضح شرف الدين، بعد لقائه ميقاتي في السراي الحكومي، أننا "تحدثنا عن اهم بند الذي هو اللجنة الثلاثية التي طالب بها لبنان في مؤتمر بروكسل، ووافق عليها الجانب السوري ولكن تبقى موافقة المفوضية العليا لشؤون النازحين التي تضغط عليها الدول المانحة".

واعتبر أن "تصريحات المسؤول السياسي في الإتحاد الأوروبي جوزف بوريل لم تكن مشجعة، ولكن من خلال الضغط واللوبي الخارجي مع اللجنة الثلاثية والجامعة العربية نتمكن من أن نصل الى نتائج جيدة تترجم بوضع آلية وبرنامجا للعودة مع الجانب السوري".