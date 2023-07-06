كركي طالب مجلس إدارة الضمان الإسراع في موازنة 2023 أو فتح اعتمادات...لهذه الغاية!

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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه “نتيجة المعوقات التي تحول دون تأمين المطبوعات المطلوبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحيث أن موقع الصندوق التفاعلي أنشئ على قاعدة تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي مذكرة حملت الرقم 32 بتاريخ 6/7/2023 قضى بموجبها قبول التصاريح الاسمية السنوية المطبوعة عن الموقع الالكتروني للصندوق شرط أن تكون مطابقة تماما لقيود الصندوق لجهة المعلومات الخاصة بالمضمونين.

وحدد المدير العام الآلية والضوابط التي يجب اتباعها لقبول التصاريح الإسمية السنوية، محذرا من أي تلاعب بالمعلومات المقدمة للصندوق تحت طائلة الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء.

وفي الختام، يؤكد المدير العام، أنه وعلى الرغم من كل الظروف المعاكسة التي تعرقل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، بأنه لن يتوقف عن القيام بكل ما يلزم من أجل إيجاد حلول بديلة وعملية وبخاصة من خلال اعتماده على التحول الرقمي ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويطالب كركي مجلس إدارة الصندوق الإسراع في إقرار الموازنة العامة والإدارية للعام 2023 أو فتح الإعتمادات الإضافية اللازمة لتشغيل مرفق الضمان الاجتماعي”.