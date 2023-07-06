حمدان: جينا أقوى منكم وتاريخ الانسان مستقبله‎

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غرد العميد مصطفى حمدان على التويتر:

خبرية جينا الشماس

المعادلة هينة وواضحة

تاريخ الإنسان مستقبله

جينا الشماس بالمرتبة الأولى مع رفقاتها في فضح ملفات فسادكم وإفسادكم

أما أنتم يا بعض القضاة

جعلتم من القضاء اللبناني بالمرتبة ١٢٠ plus بفسادكم وإفسادكم وخضوعكم وخضوع ضمائركم لمن عينكم في مراكزكم

ونحن نعرفكم واحد ينطح واحد

أما بالنسبة الى مضمون استدعائكم لجينا الشماس للمثول أمام حضراتكم،سخافة وتفاهة

ولا قضاء ولا عدالة بل تعتير في نهجكم اللاقانوني واللا قضائي

فأنتم تعلمون أن هذه الأرقام المذكورة بالميليارات شرشحت من تولى عليكم مذهبياً وطائفياً

ليست في الساحة اللبنانية وإنما على امتداد الساحة العالمية

يا ويلكم إذا طبق عليكم وسيطبّق "من أين لكم هذا؟؟؟؟؟"

جينا أقوى منكم