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بعد تجدد الحديث عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بدفع من رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، أكدت مصادر متابعة أن بري غير مطمئن كفاية لتولي نائب الحاكم وسيم منصوري المهمات بعد خروج رياض سلامة من الحاكمية آخر الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر لصحيفة "نداء الوطن" أن المخاوف متصلة بفترة الفراغ الرئاسي التي قد تمتد طويلًا وفقًا لقراءة سياسية خاصة بالثنائي الشيعي، وبأزمة المودعين المؤرقة والمؤججة لغضب المودعين على سلامة الآن، ثم سيتحول ذلك الغضب إلى منصوري، خصوصاً إذا طبق إقتناعاته بإيقاف منصة صيرفة.

وفي السياق، أكدت مصادر مصرفية أن تعديل التعميمين 151 و158 يعني ضمنًا أن أزمة الودائع مستمرة لسنين طويلة، وعلى المودعين التأقلم مع واقع السحب الهزيل والمقنن من ودائعهم.