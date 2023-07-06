مناورات عسكرية سورية- روسية مشتركة

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الوطن السورية: لرفع الجاهزية القتالية والتصدي للضربات الجوية، بدأت قوات الجيش العربي السورية والقوات الروسية الصديقة، مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها هذا العام في ريف حلب الشرقي تستمر لمدة ستة أيام.

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس أن مناورات عسكرية مشتركة أجرتها قوات الجيش والقوات الروسية، بمشاركة سلاحي الجو السوري والروسي، وقوات الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية، وسط ضرب أهداف وهمية بريف حلب الشرقي.

وتزامن ذلك حسب المصادر، مع إلقاء قنابل حرارية وصواريخ تدريبية من قبل الطائرات الروسية في أجواء مدينة الباب ومحيطها بريف حلب الشرقي.

وتأتي هذه المناورات التي تجريها قوات الجيش والقوات الروسية في المنطقة، لرفع الجاهزية القتالية والتصدي للضربات الجوية، وستستمر لمدة 6 أيام، وفق المصادر التي ذكرت أنها تعتبر الأولى من نوعها خلال هذا العام التي تجريها في ريف حلب الشرقي.

وأول من أمس نقلت وكالة «تاس» عن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية الأدميرال أوليغ جورينوف قول: إن «تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية ستبدأ الأربعاء وتستمر ستة أيام».

ولفت جورينوف، إلى أنه «من المقرر في إطار التدريب التطرق إلى مسائل العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية رداً على الضربات الجوية».

وقبل ذلك بساعات، تحدثت المصادر المعارضة عن توجه رتل عسكري روسي، مؤلف من عدد من المدرعات العسكرية، من مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في شرق الفرات باتجاه مناطق سيطرة قوات الجيش العربي السوري بريف حلب، في إطار تبديل وتعزيز قدراتها العسكرية.