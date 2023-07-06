عناوين الصحف ليوم الخميس 6 تموز 2023

الأخبار: قيامة جنين
مع تعيينات الضرورة... والضرورات تبيح المحظورات | برّي: لودريان عائد بعد جولة على المنطقة
الديار: الراعي لمؤتمر دولي والمقاومة لم تفكك اي خيمة وميقاتي يتراجع عن «اللجنة»
سهرات الصيف العامرة تعم لبنان و٢٠ الف مغترب وسائح يدخلون يومياً
نداء الوطن: بشرّي تفرض على رئيس الحكومة تجميد لجنته وتطالبه بإلغائها
الراعي يعارض الحوار "الملغوم" ويطالب بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف
الجمهورية: التعطيل يرجّح فرضية الحلول الساخنة
النهار: اعتراضات تلزم ميقاتي التراجع في ملف القرنة السوداء
البناء: اليوم الأول بعد معركة جنين: رغم القتل والدمار إحباط في الكيان… واحتفال فلسطينيّ بالنصر / رعد: لا نريد تغيير النظام ولا تعديل الطائف ولا التأقلم مع الفراغ… ولا بديل عن الحوار / الراعي يُعيد التلميح للمؤتمر الدولي… والتيار يمهّد لمبادرة نحو الحوار حول المشروع والرئيس /
اللواء: الرئاسة خارج التداول.. وتدويل التسوية يسخّن الخلافات الطائفية
تجميد لجنة «نزاعات الأرض».. وسلامة يُلغي «الهيركات» قبل مغادرة الحاكميَّة
l'orient le jour: La nouvelle équation du Hezbollah : Frangié ou un changement de système