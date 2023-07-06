عناوين الصحف ليوم الخميس 6 تموز 2023

A + A -

الأخبار: قيامة جنين

مع تعيينات الضرورة... والضرورات تبيح المحظورات | برّي: لودريان عائد بعد جولة على المنطقة

الديار: الراعي لمؤتمر دولي والمقاومة لم تفكك اي خيمة وميقاتي يتراجع عن «اللجنة»

سهرات الصيف العامرة تعم لبنان و٢٠ الف مغترب وسائح يدخلون يومياً

نداء الوطن: بشرّي تفرض على رئيس الحكومة تجميد لجنته وتطالبه بإلغائها

الراعي يعارض الحوار "الملغوم" ويطالب بمؤتمر دولي لتطبيق الطائف

الجمهورية: التعطيل يرجّح فرضية الحلول الساخنة

النهار: اعتراضات تلزم ميقاتي التراجع في ملف القرنة السوداء

البناء: اليوم الأول بعد معركة جنين: رغم القتل والدمار إحباط في الكيان… واحتفال فلسطينيّ بالنصر / رعد: لا نريد تغيير النظام ولا تعديل الطائف ولا التأقلم مع الفراغ… ولا بديل عن الحوار / الراعي يُعيد التلميح للمؤتمر الدولي… والتيار يمهّد لمبادرة نحو الحوار حول المشروع والرئيس /

اللواء: الرئاسة خارج التداول.. وتدويل التسوية يسخّن الخلافات الطائفية

تجميد لجنة «نزاعات الأرض».. وسلامة يُلغي «الهيركات» قبل مغادرة الحاكميَّة

l'orient le jour: La nouvelle équation du Hezbollah : Frangié ou un changement de système