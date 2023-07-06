أسرار الصحف ليوم الخميس 6 حزيران 2023

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اللواء: أسرار

همس

بدأت الخطوة الأولى من تعهدات مسؤول نقدي حول ما يعتزم فعله من خلال تعديلات على تعاميم معمول فيها قبل مغادرته منصبه في الأسابيع القليلة المقبلة!



غمز

ينشط السوق العقاري مجدداً في مختلف المناطق بعد جمود مسبق، وتلا فترة كورونا بين انشاءات جديدة ومبيعات بأسعار معقولة.



لغز

طلب قطب سياسي نسخة عن خطاب مرجع روحي، للاطلاع على ما قاله في مؤتمر حول «الفيدرالية» وليبني على الشيء مقتضاه!

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر فلسطيني إن جيش الاحتلال وضع لائحة بـ 13 موقعاً يجب الدخول إليها في مخيم جنين ولائحة بـ 27 اسماً يجب اعتقالهم أو قتلهم. وقد دخل فقط إلى ثلاثة مواقع من اللائحة لأن العشرة الباقية في النصف الذي لم يستطع الوصول إليه من المخيم، لكنه فشل بقتل أو اعتقال أي من الأسماء في لائحة الـ27.

خفايا

قال مصدر سياسي إن محاولة فرنسية سعودية لتعديل اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان التي تضمهما مع أميركا وقطر ومصر يقوم على جعلها وفق نظام 5+1 بضم إيران إلى عضويتها لا يزال قيد النقاش بين الفرنسيين والسعوديين من جهة والأميركيين من جهة أخرى. وقال المصدر إن هذا بمقدار ما يشكل إطاراً عقلانياً يسهل الحل لكنه يربطه بمصير الاتفاق الأميركي الإيراني على الملف النووي.

نداء الوطن: خفايا

يصف موظفون في إحدى الوزارات مستشار وزيرهم بأنه صاحب الكلمة الفصل في كل شأن، وتشير تصرفاته إلى أنه يلعب دور الرجل الأول في الوزارة فيما يكتفي صاحب المعالي بلعب الدور الثاني.

يتولى وزير سابق، تولى مسؤولية استشارية بارزة في العهد السابق، الرعاية السياسية للنجل الأكبر لأحد زعماء البقاع الراحلين، بخلاف زوجة الزعيم التي تريد أن تقوم هي بالدور السياسي، أو بتهيئة نجلها الثاني. ويبدو أنّ الخلاف استحكم وخرج إلى العلن في موضوع «التوريث»، خصوصاً أنّ الوزير السابق والنجل الأكبر للزعيم، ظهرا معاً في أكثر من مناسبة إجتماعية.

تبين أنّ مستشاراً في إحدى الوزارات يحتكر عملية بيع الطوابع المالية حيث يقوم بحجز نصف الكمية المتوفرة وبيعها في السوق السوداء.