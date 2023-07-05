خاص - مشروع Pilote لعودة اللاجئين إلى سوريا... باحث أردني يكشف لtayyar.org أبعاد لقاء الأسد - الصفدي!

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كشف مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان الصحافي عريب الرنتاوي في حديث ل tayyar.org عن مشروع تجريبي pilote لعودة الف لاجئ سوري من الأردن إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أن نجاحه من شأنه تسريع مسار عودة اللاجئين والتي باتت مشكلة كبرى للبنانيين.

وأكد الرنتاوي أن لقاء وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي بالرئيس السوري بشار الأسد، سرع مسار التفاهمات والحوار مع الأردن حول اللاجئين، لكن هناك تركيزاً على الملفات الفورية كتهريب المخدرات وضبط الحدود وغيرها.

وشدد الرنتاوي على أن المحاولات الراهنة لعودة اللاجئين آتية ضمن سياق التفاهمات العربية - السورية، لكن المعالجة الشاملة تتطلب وقتاً بطبيعة الحال.