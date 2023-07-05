"مش موافقين على اسم سليمان فرنجية ونقطة عالسطر"... معلوف: "ما حدا يهدد ويعلي سقوف بالأعداد"

A + A -

كشف النائب السابق ادي معلوف في برنامج هنا بيروت أننا "مش موافقين على اسم سليمان فرنجية ونقطة عالسطر" كما أن موقفنا لن يتغير من موضوع ترشيح العماد جوزيف عون و "مش ماشيين فيه" وفي حال كانت التسوية في ترشيح العماد جوزيف عون سنكون في المعارضة.

وأضاف: "ما حدا يهدد ويعلي سقوف بالأعداد" وموقع رئاسة الجمهورية مسيحي, معتبرا أنه يجب استكمال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية و "جهاد أزعور ممكن يعمل خرق"

وعن العلاقة مع حزب الله قال معلوف: العلاقة مع حزب الله عادية و "وما انقطعت عالآخر" وحتى مع حركة أمل "ما في مشكلة رح نحكي"

وعن ملف المفقدين في سوريا فقال: بالنسبة لي الرئيس السابق ميشال عون تابع ملف المفقودين في سوريا منذ العام 2008 وهذا الملف موجود

وكشف معلوف أنه تم التأكد من أن كل نواب الكتلة صوتوا لجهاد أزعور

وأشار "شو بدو يكون الحوار عن سليمان فرنجية؟" وكل ما هو متعلق به أنا أرفضه