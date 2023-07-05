الجيش اللبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية عند حدود ميس الجبل

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شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة استنفاراً للجيش اللبناني بعد خرق جرافة إسرائيلية ما يسمى بـ"الخط الأزرق".

وأجبر الجيش اللبناني "جيش" الاحتلال على وقف أعمال الحفر في منطقة "كركزان" على الحدود اللبنانية - الفلسطينية في خراج بلدة ميس الجبل، وذلك بعدما حاولت جرافة معادية بحماية عدد من الجنود الإسرائيليين، التجريف خارج "الخط الأزرق".

وشهدت المنطقة استنفاراً متبادلاً عند الحدود، واستقدم الجيش اللبناني مزيداً من التعزيزات والعناصر، فضلاً عن قوات "اليونيفيل" والأجهزة الأمنية اللبنانية واستخبارات الجيش، والأهالي في المنطقة.