بوحبيب بحث في تطورات المنطقة مع كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الاوسط

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب وفد المؤسسة المارونية للإنتشار برئاسةشارل الحاج، وتم البحث في عمل المؤسسة في الخارج والتعاون مع البعثات اللبنانية في الخارج.

والتقى الوزير بوحبيب، كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الاوسط مارشال مارتن سامبسون، وكانت جولة أفق حول بعض القضايا المحلية منها موضوع قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل)،وملف النزوح السوري الى جانب بعض القضايا في الشرق الاوسط مثل التقارب السعودي - الايراني.