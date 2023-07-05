"الأرقام الكبيرة للوافدين"... حجوزات الفنادق بين %75 و100%!

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كشف رئيس "إتحاد النقابات السياحية" ورئيس "المجلس الوطني للسياحة" بيار الأشقر أن "الحركة السياحية خلال عطلة عيد الأضحى كانت جيدة وعمّت المناطق اللبنانية كافة إذ أن الشعب اللبناني، مغترب أم مقيم، بطبيعته يحب الحياة".



وفي بيان أكّد أن "الأرقام الكبيرة للوافدين التي يشهدها مطار رفيق الحريري الدولي بدأت تنعكس بشكل كبير على القطاعات السياحية في كل لبنان، حيث يقوم هؤلاء بالسياحة في الشمال والبقاع والجنوب وجبل لبنان والشوف لا سيما أن هذه المناطق أصبحت تَعرُض بشكل دائم طبيعتها الجبلية الخلابة ومواقعها الأثرية مواكبةً لتَغَيُّر إتجاه السياحة عالمياً بعد جائحة كوفيد 19".



واشار إلى أن "نسب الحجوزات في الفنادق إختلفت بإختلاف المناطق اللبنانية، ففي حين وصلت في بيروت إلى 75 في المئة، ارتفعت في المناطق الجبلية والداخلية وسُجِلت في بعض المناطق نسبة حجوزات مئة في المئة".



وشدد على أن "وتيرة الحجوزات سترتفع مع تقدم الوقت، إذ أن هناك يومياً آلاف الأشخاص يصلون إلى لبنان، لكن لا نستطيع حتى الآن تقدير كم ستبلغ نسب الحجوزات إذ أن اللبناني بطبيعته يقوم بالحجز قبل أيام أو ساعات قليلة من التوجه إلى أي منطقة سياحية داخل لبنان".



ولفت الأشقر الى أن "المعلومات عن خدمة Airbnb السياحية لا سيما لجهة عدد الذين يستخدمون هذه الخدمة لا تزال غير متوافرة، حتى لدى الجهات المعنية، وبالتالي من غير الممكن تقدير الحجوزات العائدة لها لكن دون شك هناك آلاف العروضات في لبنان، وهي تستولي على حصة لا يستهان بها من حجوزات الفنادق والشقق المفروشة وبيوت الضيافة".