الشعبوية والتسلية والتذاكي "ليس علم"... عقل: انتبهوا أنتم من يدفع الثمن!

A + A -

غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على "تويتر"

رجاءً، وبكل محبة، وخدمةً للأوادم، من لا يعرف أصول التحقيقات الجنائية المالية المصرفية، لا يُعطي تفسيرات أو تحليلات! ولا يدعي المعرفة! يمكن لأي كان أن يُناقش ولكن ضمن "حدود معرفته"! عليكم أن تدركوا، أنني، ولكي أعطي رأي قانوني في هذا المجال واضعاً توقيعي عليه، أعتمد على ٢٠سنة من الدراسة والخبرة والمؤتمرات العلمية المركزة في التحليل الجنائي المالي... ومازلت أجهل الكثير، وكل يوم نتعلم جديداً. لشاعبوية والتسلية والتذاكي "ليس علم"! ولبنان يُعاني من "إسهال واستسهال الكلام"! وهذا واحد من أسباب بؤس الناس! انتبهوا، أنتم من يدفع الثمن!