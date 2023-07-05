جعجع لـ ميقاتي عن "جريمة بشرّي": تجاوزت كل حدود السلطة!

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان التالي:

لقد تجاوز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية.

من جهة ثانية، إنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات ، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ. فحبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة؟