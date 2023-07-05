توتّر عند الحدود.. إليكم ما حصل!

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رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم من وتيرة انتهاكاتها للخط الازرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات ميس الجبل، حولا، مركبا وهونين، وهو ما لاقى تصدي من الجيش اللبناني والاهالي.

فقد تصدت قبل ظهر اليوم قوة من الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق ونقطة اعتلام عند حدود بلدة ميس الجبل.

ومنعت عناصر الجيش اللبناني الجرافة المعادية من اكمال عملها في منطقة كركزان عند الاطراف الشمالية لميس الجبل، مما اجبرها على الانكفاء وسط انتشار لعدد من اليات العدو العسكرية وجنوده الذين تمركزوا خلف الاشجار والصخور، كما حضرت الى المكان دورية من قوات اليونيفيل ووثقت الخرق المعادي .

وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا وهونين عمدت جرافة معادية بمواكبة قوة عسكرية الى القيام باعمال تجريف خارج السياج التقني، واحتشد اهالي من المنطقة ومنعوها من اكمال عملها ، فعمد جنود الاحتلال الى اطلاق 5 طلقات نارية في الهواء لترهيب المواطنيين اللبنانيين الذين اجبروا الجرافة الاسرائيلية على العمل في مكان اخر بعيد عن السياج.

وردا على عمليات التجريف التي قامت بها قوات الاحتلال في المنطقة الواقعة بين بلدة حولا ومستوطنة المنارة وطالت اشجار معمرة في الاراضي اللبنانية ، قام شباب من بلدة حولا بزرع 40 غرسة في مكان اقتلاع العدو للاشجار وذلك في “رسالة تحدي واصرار” ضد ممارسات العدو العدوانية ومحاولته الاعتداء على اراضي حولا والجنوب .