بعدما زورت الدواء ووزعته على الصيدليات... سلوم "يناشد"

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أكّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ، تعليقاً على توقيف أحد مزوري المتممات الغذائية في مفرزة بعبدا القضائيّة أنه "تابع الموضوع منذ بدايته مع المسؤولين في التحري في بعبدا ، وكذلك مع القضاة المولجين التحقيق بالموضوع ، وهو يشدّ على يدهم للذهاب حتى النهاية في توقيف كل أشكال التزوير والمهربين من دواءٍ او متممات غذائيّة"..



وناشد في بيان، "الصيادلة عدم شراء أي دواء أو متمم غذائي غير مسجّل في وزارة الصحّة ، والتدقيق في الأمر بالحدّ الأقصى المستطاع ، كما ناشد وزارة الصحّة قمع كل المخالفات، و بخاصة في الأماكن غير الشرعية التي تبيع الدواء والمتممات الغذائيّة دون رقيب أوحسيب وتهدّد حياة المواطنين" .



ويذكر أنّ, "أ.ر." زورت وقلدت دواء (مكمّل غذائي) ووزعته في لبنان من دون الاستحصال على ترخيص من وزارة الصحة العامة، ومن دون مراعاة المعايير المفروضة عالميا في تصنيع الادوية، وقد طبعت رقم الترخيص الممنوح من وزارة الصحة للشركة المستوردة للدواء الاصلي على عبوات الدواء المقلّد".