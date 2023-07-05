البستاني: لإقرار هيئة المنافسة وتنظيم الاسواق

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك برئاسة البستاني، الذي قال بعد الجلستين: اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد اجتمعت لدرس اقرار قانون حماية المستهلك وربما بعد جلسة ننتهي من درس اول قراءة لهذا الاقتراح. وشددنا على وزارة الاقتصاد ضرورة إقرار هيئة المنافسة في الحكومة، وهناك ضرورة لذلك، لوجد فلتان في السوق. ونحن اقررنا قانون المنافسة، ولكن لم يطبق على الارض. فإقرار هيئة المنافسة سيؤدي الى نوع من تنظيم الاسواق في سلع عدة.
أضاف :"أما بالنسبة الى جلسة لجنة الاقتصاد، فقد استقبلنا وفدا من صندوق النقد الدولي وكان النقاش صريحا. في الحقيقة وجودهم معنا اليوم وتجاوبهم مع الزملاء النواب أعضاء اللجنة كان ممتازا. ومؤخرا صدر تقرير صندوق النقد الدولي والذي لخص وضعنا المالي والاقتصادي والاجتماعي واعطى بعض الافكار.
نحن ليس لنا الحق في تطيير الودائع، كما ان هناك تفاهما بيننا وبين صندوق النقد الدولي. نحن مع إعادة هيكلة المصارف، لكن الاولوية هي المحافظة على الودائع، ولن نقبل بمصارف جديدة قبل القيام باعادة هيكلة المصارف الموجودة، لانه اذا تعثرت المصارف يعني اموال المودعين في خطر.واذا كان القطاع المصرفي كان بخير يعني ان هناك اقتصادا في البلد".
والخلاصة انه علينا انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تمثل جميع الاطياف".