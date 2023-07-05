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"منخفض جوي".. طقس متقلب اعتبارًا من السبت!

5
JULY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة: الحال العامة: طقس صيفي رطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل اللبناني، بينما تنخفض في المناطق الجبلية وتكون مرتفعة نسبيا في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان يتقلب محليا اعتبارا من يوم السبت بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المستويات المنخفضة حيث تسوء معه الرؤية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات.

الجمعة:غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية ،ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية حيث تسوء معه الرؤية، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل الجمعة/السبت في المناطق الشمالية.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وطفيف في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية.

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