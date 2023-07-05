زوّرت دواء على أنه "إيطالي" ووزعته على صيدليات لبنان... وهذا مصيرها!

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أفادت معلومات للـ"LBCI" بأن مفرزة بعبدا القضائية في "قوى الأمن الداخلي" تحقق في هذه الاثناء مع المدعى عليها أ.ر. بجرم تزوير وتقليد دواء (مكمّل غذائي) وتوزيعه في لبنان من دون الاستحصال على ترخيص من وزارة الصحة العامة، ومن دون مراعاة المعايير المفروضة عالميا في تصنيع الادوية، وقد طبعت رقم الترخيص الممنوح من وزارة الصحة للشركة المستوردة للدواء الاصلي على عبوات الدواء المقلّد.



وأشارت المعلومات الى أنها "المرة الثالثة التي يتم فيها استدعاء المدعى عليها بعد أن توسّع المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون بالتحقيق حيث ضبطت مفرزة بعبدا القضائية، التي تعمل على الملف منذ اكثر من اسبوعين بتوجيهات آمرها العميد عماد الجمل، عددا من عبوات الأدوية المزورة والمقلدة في اكثر من صيدلية في مختلف المناطق اللبنانية، واستمعت الى افادة اكثر من ٥ اصحاب صيدليات أكدوا أنهم استحصلوا من المدعى عليها على الدواء بعد ان اوهمتهم انه الدواء الاصلي المستورد من ايطاليا، وبعدما تم ابراز كتاب من الشركة الأمّ في ايطاليا المورّدة للدواء الى لبنان يؤكد ان الدواء الموزع عبر المدعى عليها ليس مصدره الشركة الأمّ انما من المرجح ان يكون مقلدا في لبنان خلافا للاصول".



و"من المتوقع في ضوء التحقيقات والادلة على تورط المدعى عليها بجرائم تزوير وتقليد واستعمال مزوّر، ومزاحمة غير مشروعة، واحتيال على اصحاب الصيدليات، وتعريض حياة الناس للخطر عن سابق علم ومعرفة، أن يعطي القاضي ملكون اشارة بتوقيف المدعى عليها والمتورطين معها واحالتهم الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان"، بحسب ما ذكرت المعلومات للـ"lbci".