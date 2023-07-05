living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتصار قضائي جديد لـ حرفوش

5
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من جديد، ربح صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش دعوى قضائية ضد محمود شوك الملقب بأبو محمود، رئيس عصبة "حراس المدينة"، التي نظمت عملية الهجوم على المهرجان الانتخابي لحرفوش ورمي الحجارة على الحضور والصحافيين واثارة الفوضى وسرقة الكراسي واطلاق الشائعات.

وهذه هي القضية الثالثة التي يربحها حرفوش ضد من شارك مع مقربة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بتقديم إخبار ضده أمام المحكمة العسكرية.

وهؤلاء هم من يقومون بتنسيق الحملات القضائية ضد حرفوش. وعند كل اسبوع يتقدمون بشكاوى قضائية من دون اي سبب، علماً أن حرفوش أقفل صفحات التواصل الاجتماعي منذ أشهر.

وهكذا يكون حرفوش قد ربح كل الدعاوى التي أقامها ضد الأشخاص المذكورين، بانتظار أن تنصفه الهيئة الاتهامية التي ستبت في القضية الكبرى التي اثارها ميقاتي للتخلص من حرفوش نهائياً، أما بسجنه ظُلما، وأما بمنعه من دخول لبنان لسنوات طويلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   