انتصار قضائي جديد لـ حرفوش

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من جديد، ربح صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش دعوى قضائية ضد محمود شوك الملقب بأبو محمود، رئيس عصبة "حراس المدينة"، التي نظمت عملية الهجوم على المهرجان الانتخابي لحرفوش ورمي الحجارة على الحضور والصحافيين واثارة الفوضى وسرقة الكراسي واطلاق الشائعات.

وهذه هي القضية الثالثة التي يربحها حرفوش ضد من شارك مع مقربة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بتقديم إخبار ضده أمام المحكمة العسكرية.

وهؤلاء هم من يقومون بتنسيق الحملات القضائية ضد حرفوش. وعند كل اسبوع يتقدمون بشكاوى قضائية من دون اي سبب، علماً أن حرفوش أقفل صفحات التواصل الاجتماعي منذ أشهر.

وهكذا يكون حرفوش قد ربح كل الدعاوى التي أقامها ضد الأشخاص المذكورين، بانتظار أن تنصفه الهيئة الاتهامية التي ستبت في القضية الكبرى التي اثارها ميقاتي للتخلص من حرفوش نهائياً، أما بسجنه ظُلما، وأما بمنعه من دخول لبنان لسنوات طويلة.